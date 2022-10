La presentazione in occasione del Mattel commemora il 40° anniversario del singolo 'What's Love Got to Do with It'

Barbie presenta la sua nuova bambola Tina Turner per commemorare il 40° anniversario del suo leggendario successo, ‘What’s Love Got to Do with It’. La nuova bambola Barbie dedicata alla pop star americana è stata ricreata a grandezza naturale davanti alla Christopher Street Station di Manhattan, New York. Indossa un mini abito nero abbinato a una giacca di jeans, ispirato all’iconico vestito che l’artista indossava nel video musicale del singolo balzato in vetta alle classifiche. La bambola fa parte della Barbie Signature Music Series.

I successi

La pluripremiata vincitrice di un Grammy e membro della Rock & Roll Hall of Fame, nota per successi come ‘Proud Mary’, ‘The Best’ e ‘I Don’t Wanna Lose You’, ha interpretato la sua storia di vita nel film del 1993 ‘What’s Love Got To Do With It’ con Angela Bassett, facendo guadagnare a quest’ultima una nomination agli Oscar come miglior attrice.

