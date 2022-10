Tom DeLong rientra nel gruppo. In Italia a Bologna il 6 ottobre

E’ arrivata la notizia che i fan aspettavano. I Blink- 182 si riuniscono nella formazione originale e annunciano un tour mondiale, il ‘World Tour 2023-2024’, che partirà l’11 marzo 2023 da Tijuana in Messico, per poi toccare Sudamerica e Stati Uniti. Il bassista Mark Hoppus, guarito da un cancro, il cantante e chitarrista Tom DeLong, che rientra nel gruppo dopo 8 anni, e il batterista Travis Barker, approderanno in Europa in settembre, debuttando nel Vecchio Continente il 2 del mese a Glasgow e si esibiranno nell’unica data italiana il 6 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Ma non solo, venerdì esce il nuovo singolo della band californiana, ‘Edging’, che anticipa l’uscita di un nuovo album, la cui data di pubblicazione non è ancora stata rivelata.

I biglietti per il concerto del 6 ottobre 2023 alla Unipol Arena di Bologna saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 13 ottobre 2022. In vendita generale dalle ore 10:00 di lunedì 17 ottobre 2022 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

