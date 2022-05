Nuovo singolo per il cantante milanese

Un “invito ad assumersi le proprie responsabilità”. Così Biagio Antonacci definisce il suo nuovo singolo, ‘Seria’, in uscita domani e che sarà accompagnato da un video che lo vede protagonista insieme con Federica Pellegrini. “Seria – sottolinea l’artista parlando con LaPresse – è un suono, proprio come la parola ‘amore’. Un suono che non ha un contenuto preciso. In pochi hanno capito cos’è la serietà, è un invito ad assumersi le proprie responsabilità, ad amare senza invadere la libertà altrui, che deve essere rispettata”. ‘Seria’, prodotta da d.whale e Placido Salamone, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti previsto entro la fine dell’anno. Il brano parla della serietà soprattutto nelle relazioni, perché, spiega Antonacci, “se non sei pronta, non devi neanche provare. La responsabilità oggi è una dote rara”.

Un testo frutto di una riflessione che arriva anche dagli ultimi due anni, segnati dalla pandemia: “Ancora di più l’uomo capisce che nei confronti della natura non ha nessun controllo: la natura è molto più forte, le piante imparano a difendersi stando ferme, e ce lo ha dimostrato oggi con il Covid. E nonostante questo – aggiunge l’artista – l’uomo è così stupido che subito dopo fa una guerra. Io pensavo, speravo, che dopo il Covid ci sarebbero state feste, partite di calcetto ai confini. E quella in Ucraina non è l’unica guerra, ce ne sono tante, ma noi parliamo di questa perché oggi conviene fare così. Noi dovremmo stare svegli tutte le notti, non siamo capaci di avere un’umanità pacifica”. Invece, prosegue, “oggi è molto mediatica anche la guerra, e nonostante questo ci sono tante cose che non sappiamo. Spesso si ha l’impressione che molte cose siano ‘finte’, perché patinate, ma la guerra è violenta, cruda, e la realtà non riusciamo a conoscerla”.Tornando al nuovo brano, c’è la ‘sorpresa’ Federica Pellegrini, che sarà protagonista del video, ma “quasi per caso”, racconta l’artista: “Le ho chiesto di fare delle foto e poi ho pensato che sarebbe stato bello girare un backstage del servizio fotografico.

E così è nato il video di ‘Seria’, perché mentre la fotografavo in sottofondo andava la canzone”. Antonacci ha parole di elogio per Pellegrini, che considera “equilibrata, vincente, ha saputo esultare ma anche piangere. È stata una vera campionessa sia nella vittoria che nella sconfitta”.’Seria’ troverà sicuramente spazio nella scaletta di brani che Biagio Antonacci porterà dal vivo durante il suo prossimo tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Iris S.r.l., in partenza il 5 novembre da Jesolo e che girerà i palazzetti di tutta Italia: “Andremo a fare un tour ricco di emozioni, sarà un vero ritorno. Ritengo un vero e proprio evento tornare a cantare, sembra passato un secolo, come se il Covid avesse resettato la tempistica della nostra vita. In estate invece – conclude – completerò l’album, a me piace tenerlo aperto fino al giorno prima della pubblicazione, è giusto che sia così perché ci si evolve continuamente”.

