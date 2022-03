La band italiana ha annunciato di aver cancellato la tappa russa del loro tour mondiale

I Maneskin hanno annunciato il loro primo tour mondiale, che si svilupperà in 48 concerti fra Nord America ed Europa. Il loro Loud Kids Tour però non toccherà la Russia, visto il conflitto in corso con l’Ucraina. “Sappiamo che i nostri fan non hanno colpa ma noi dobbiamo schierarci per quello che è giusto, e per questo abbiamo preso questa decisione”, spiegano due dei componenti della band italiana, il frontman Damiano David e Victoria De Angelis.

