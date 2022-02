Jovanotti, con indosso una maglia con il volto di Morandi, è stato accolto dai fan in delirio che gli hanno chiesto autografi e selfie

Ci sarà anche Jovanotti questa al Teatro Ariston con Gianni Morandi. Lorenzo Jovanotti sbarca a Sanremo. A sorpresa, Lorenzo Cherubini è arrivato oggi nella città dei fiori per sostenere l’amico Gianni Morandi, per il quale ha scritto la canzone ‘Apri tutte le porte’. Jovanotti, con indosso una maglia con il volto di Morandi, è stato accolto dai fan in delirio che gli hanno chiesto autografi e selfie.

Lorenzo Cherubini, arrivato oggi a Sanremo, è atteso sul palco con l”eterno ragazzo’ per il quale ha scritto la canzone ‘Apri tutte le porte’, con cui Morandi è attualmente al terzo posto della classifica del Festival.

L’esibizione

Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti insieme sul palco di Sanremo. L”eterno’ ragazzo e Lorenzo conquistano il pubblico dell’Ariston con un medley tra quattro grandi successi delle loro carriere, equamente distribuiti. “La strana coppia”, come la definisce Amadeus presentandoli, mixano ‘Occhi di ragazza’, ‘Un mondo d’amore’, ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’. Finale esplosivo e standing ovation del pubblico.

