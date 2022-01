L'artista posta un video sui social: "I'm really, really sorry"

La cantante Adele in lacrime posta un video sui social annunciando la cancellazione dei suoi concerti a Las Vegas per via della pandemia da Covid. “Sono molto turbata e imbarazzata e molto dispiaciuta” dice ancora piangendo Adele nel video: “I’m really, really sorry” ripete più volte, sostenendo che i suoi show saranno riprogrammati ma che al momento è “impossibile” andare avanti con il tour. Adele si sarebbe dovuta esibire al Caesar Palace con 24 concerti con due show a weekend fino ad aprile. Il costo dei biglietti variava da 60 fino a 500 dollari. Sarebbero state le prime esibizioni della cantante live da cinque anni a questa parte.

“Tutte le date saranno riprogrammate, più info arriveranno presto” ha scritto nel post, inserendo anche un cuore spezzato.

