La cantante britannica avrebbe un nuovo amore, come dimostrano gli scatti degli ultimi giorni

Le voci stanno iniziando a circolare con insistenza e le ultime foto pubblicate non fanno che confermarle. C’è un nuovo uomo nella vita di Adele. Si tratta del famoso procuratore Rich Paul, agente di numerose stelle dello sport, a cominciare dal campione di basket LeBron James. A confermarlo le foto dei due, assieme sugli spalti, proprio nel corso di gara 5 delle Finals Nba.

Adele e Paul sono stati fotografati mentre chiacchieravano, si divertivano e assistevano alla partita, vinta dai Milwaukee Bucks contro i Phoenix Suns per 123-119. Brian Windhorst, commentatore di ESPN ha definito Adele, che durante il match indossava un cappotto Vivienne Westwood che non passava inosservato, come la “fidanzata” di Paul nel corso del suo podcast “The Lowe Post”. “Questa è la loro prima uscita pubblica insieme”, ha aggiunto Windhorst, alimentando le voci su una loro frequentazione.

Adele non è più una “(single) cat lady”

Qualche mese fa la cantante era stata accostata al rapper britannico Skepta, avvistata con lui in un centro commerciale a San Bernardino, in California. I due erano stati visti insieme già nell’autunno scorso, ma era stata lei stessa a smorzare le voci su una sua possibile relazione, definendosi una “(single) cat lady” sui suoi profili social. La cantante è stata sposata con Simon Konecki, con il quale ha avuto un figlio, Angelo, nel 2012. La coppia è stata sposata dal 2016 al 2019.

