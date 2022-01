Il cantante era a rischio squalifica per aver postato un video in cui si sentiva in sottofondo 'Apri tutte le porte', ma il direttore artistico conferma la sua presenza

La partecipazione al Festival di Sanremo di Gianni Morandi è stata per alcune ore a rischio. Il cantante aveva infatti pubblicato sui suoi profili social un video, ora rimosso, in cui si sentiva in sottofondo un frammento della sua canzone, scritta per lui da Jovanotti, ‘Apri tutte le porte‘, che avrebbe perso così la caratteristica essenziale dei brani di Sanremo, che devono essere inediti.

In giornata è arrivata la decisione del direttore artistico, Amadeus, che ha confermato la presenza di Morandi al Festival.

La Rai ha diffuso una nota sulla vicenda. “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi“.

Già lo scorso anno per un episodio simile, protagonista Fedez, Amadeus decise di non escludere il cantante, in gara insieme con Francesca Michielin, perché in un video pubblicato su Instagram si sentivano pochi secondi della loro canzone. La motivazione fu che il frammento era così breve che non si era persa “la caratteristica di novità” prevista dal regolamento.

