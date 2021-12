Lorenzo pubblica 5 nuovi brani del suo nuovo progetto

(LaPresse) – Jovanotti mette da parte il concetto di album e come preannunciato pubblica 5 nuovi brani del suo progetto del ‘Disco del sole’, canzoni fatte uscire senza scadenze prefissate. Ora arrivano ‘La primavera’, ‘I Love You Baby’, ‘Un amore come il nostro’, ‘Tra me e te’ e ‘Border Jam’. La prima canzone è accompagnata da un video clip onirico, che Lorenzo racconta come qualcosa tra i Cure di ‘Friday I”m in love’ e il Terry Gilliam di ‘Le avventure del barone di Munchausen’, con il cantautore toscano a metà tra un pirata e un buffone di corte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata