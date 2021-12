L'intero podio direttamente in gara con i Big al 72esimo Festival della Canzone italiana

Il Teatro del Casinò di Sanremo si prepara a ospitare, domani in prima serata in diretta su Rai1, la finale dei Giovani, con una novità annunciata questa mattina dal direttore artistico, Amadeus. Non solo i primi due classificati, ma l‘intero podio andrà direttamente in gara tra i Big al 72esimo Festival della Canzone italiana, dal 1° al 5 febbraio all’Ariston.

Emozionato Amadeus: “Contento di iniziare questa avventura”

La gara di domani fa da preludio alla kermesse più attesa della stagione televisiva, e Amadeus, giunto al terzo anno da direttore artistico, non nasconde l’emozione: “Sono contento di iniziare questa avventura. Sono partito tre anni fa con il primo Sanremo che era il massimo dell’assembramento, non avevo mai visto tanta gente tutta insieme. Poi lo scorso anno l’opposto, una città deserta, un’atmosfera che mi auguro nessun collega che arriverà dopo di me dovrà più rivivere. Insieme alla Rai però abbiamo voluto mettere in campo un Festival in quelle condizioni difficili, alcuni ipotizzavano anche la cancellazione ma non ho voluto, non volevo quella macchia nella storia del Festival. E siamo riusciti a fare un Festival musicalmente importante. Ed è importante aver avuto il sostegno dei vertici Rai, del direttore Coletta che è un grande intenditore di musica, e nessuno mai mi ha chiesto ‘perché porti questo, perché porti quello?’. Così abbiamo potuto anche innovare: per me al primo posto c’è la canzone”.

Coletta: “Dobbiamo moltissimo ad Amadeus”

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, sottolinea: “Questo terzo Sanremo di Amadeus lo trovo davvero l’atto finale di una parabola unica nella storia della tv. L’anno scorso c’è stato un festival anti storico, per quello che miracolosamente Amadeus, Fiorello e tutto il team della Rai sono riusciti a fare. Ha portato alla vittoria dei Maneskin, che oggi sono il gruppo più osservato in tutta Europa. Noi tutti dobbiamo moltissimo ad Amadeus, che è anche riuscito a cambiare il target del festival: l’edizione 2021 ha portato davvero la maggior parte dei giovani davanti alla tv”.

Lo sguardo è ora a quello che succederà nelle prossime settimane: “Nel 2022 – aggiunge Coletta – vorrei che tutti potessimo lavorare senza la paura, il timore, come succedeva lo scorso anno, ma che rispettando le regole potessimo tornare alla kermesse festosa che il Festival rappresenta”. “Rispetto all’anno scorso – sottolinea il sindaco della cittadina ligure, Alberto Biancheri – abbiamo due alleati, il vaccino e il green pass, e questo sarà molto importante per affrontare questo Festival”.

Al centro di tutto sempre le canzoni

Al centro, sia per la gara dei Giovani che poi per quella di febbraio, sempre le canzoni: “Tra Sanremo Giovani e Area Sanremo – spiega Amadeus – ne abbiamo ascoltate 1.300-1.400. Domani ascolteremo 12 canzoni bellissime, la Commissione e io voteremo al 50%, e non avremo un compito facile”.

A sfidarsi, a partire dalle 21.25, saranno Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria. In studio anche 21 dei 22 Big annunciati da Amadeus lo scorso 4 dicembre. Non ci sarà Elisa, che ha contratto il Covid. La cantante, che sta bene pur essendo risultata positiva, si collegherà via Skype.

La finale sarà trasmessa da Rai Radio2 e RaiPlay in simulcast on air e sul web mentre sarà Rai Italia a replicare immagini e musica nel mondo intero. Il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, conferma che Littamè sarà in gara (dopo le polemiche sul fatto che il suo brano non fosse inedito, già rientrate) e si dice “molto emozionato, qui ci sono 12 artisti, 12 progetti, e domani tre di loro avranno la possibilità di tuffarsi tra i Big”. “Le sensazioni sono buone – conclude Amadeus – c’è un grande entusiasmo, io faccio sempre tutto con entusiasmo e con grande rispetto per Sanremo. Mi auguro che quello di quest’anno, anche per il pubblico, sia una via di mezzo tra il primo e quello dello scorso anno”.

