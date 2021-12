Inaugurata scultura in bronzo nella città natale del crooner e attore americano

(LaPresse) La leggenda di Hollywood Frank Sinatra è stata onorata con una scultura in bronzo a grandezza naturale a Hoboken, sua città natale, nel New Jersey, domenica 12 dicembre. In quello che sarebbe stato il suo 106° compleanno, la folla ha cantato ‘Tanti auguri’ al crooner e attore americano di origine italiana. L’opera è stata realizzata da Carolyn Palmer. All’inaugurazione era presente la figlia di Sinatra, Tina, insieme all’attore Joe Piscopo. Considerato uno dei più grandi intrattenitori del XX secolo, Sinatra, passato alla storia per canzoni come ‘Fly Me to the Moon’ e ‘New York, New York’, vinse (tra l’altro) anche un Premio Oscar nel 1954 come miglior attore non protagonista per ‘Da qui all’eternità’. Morì per un attacco di cuore il 14 maggio 1998.

