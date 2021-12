La canzone portata al successo da Loretta Goggi, arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1981

La Warner Music Italia con la certificazione Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) ha conferito il disco di platino a ‘Maledetta Primavera’, canzone portata al successo da Loretta Goggi (arrivò seconda al Festival di Sanremo del 1981) per le 70mila copie vendute solo nel 2021 che si vanno ad aggiungere ai milioni di copie vendute in passato e già quindi disco d’oro.

Il riconoscimento è stato assegnato alla stessa Goggi ed a Totò Savio, compositore, arrangiatore e produttore della canzone.

A riceverlo per lui (scomparso nel 2004) è la cantante e moglie Jacqueline.

“Sono commossa di questo traguardo – ha commentato – con l’augurio che il nome del mio Totò sia ricordato più spesso di quanto accade. Little Tony, Massimo Ranieri, Loretta, Michele Zarrillo in primis devono a lui, alle sue musiche la loro brillante carriera di interpreti ed il mio sogno è che al Festival di Sanremo venga istituito il premio Totò Savio, come miglior compositore”.

“La canzone che quest’anno ha festeggiato i 40 anni – conclude – è stata recentemente reinterpretata dall’idolo delle teenager Sangiovanni ed è stata ripresa in vari spot pubblicitari. Segnale che è un’opera di Totò senza limiti di tempo e di età”.

Jacqueline Savio ha anche istituito una fondazione a nome suo e del marito, che vede testimonial l’attrice Maria Grazia Cucinotta, per scoprire nuovi talenti nell ambito musicale, aiutando chi ne ha più bisogno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata