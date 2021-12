Il cantante ha eseguito tutti i brani del disco

(LaPresse) – In una location nascosta nel cuore di Milano, Marco Mengoni, ha presentato dal vivo per la prima volta i brani del suo nuovo album ‘Materia (Terra)’, in uscita venerdì. che è l’inizio del progetto discografico Materia che sarà un percorso in tre album. Accompagnato sul palco da una band di 9 elementi, ha eseguito dal vivo in anteprima assoluta tutti i brani del disco.

