L’evento, Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll, andrà in scena all’Hard Rock Cafe di Manhattan

(LaPresse) Dalle scalette scritte a mano da Kurt Cobain alla chitarra degli esordi di Eric Clapton passando per quelle di Elvis, Dave Gilmour e Eddie Van Halen fino alla giacca Versace di Whitney Houston e ad altri abiti appartenuti a Kate Perry, Madonna e Michael Jackson. Questi sono solo alcuni dei mille cimeli che verranno messi all’asta a New York da Julien’s Auctions. L’evento, Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll, andrà in scena all’Hard Rock Cafe di Manhattan il 19 e 20 novembre prossimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata