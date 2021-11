Nove vinili per ripercorrere la storia musicale del cantautore newyorkese

Per festeggiare 50 anni di carriera Billy Joel pubblica ‘BILLY JOEL – THE VINYL COLLECTION, VOL.1, una raccolta di 9 album in vinile che racconta la storia del cantautore newyorkese, uno dei grandi cantori della Big Apple con canzoni come “New York State of Mind” e “Uptown girl”, resa iconica dal video con la presenza della moglie modella Christie Brinkley. Nel cofanetto i primi sei lavori in studio, il suo primo disco live dal vivo e uno show del 1975, inedito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata