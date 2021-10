Nuovi lavori per il cantante inglese e la femme fatale del pop Usa

Venerdì ricco di nuove uscite musicali in cui spicca il ritorno di due grandi nomi della scena internazionale, Elton John e Lana Del Rey. Il veterano del pop inglese pubblica ‘The Locdown sessions’ che raccoglie le canzoni registrate a distanza durante la pandemia con vari artisti, tra cui Gorillaz, Miley Cyrus, Nicki Minaj e Dua Lipa, protagonista del singolo che ha anticipato il lavoro ‘Cold Heart’. Elton John è atteso in concerto a San Siro il 4 giugno per il suo tour d’addio. La femme fatale del pop americano lancia invece ‘Blue Banisters’, il suo ottavo album, anticipato dal brano Arcadia, che conferma il talento di Lana, tra canzoni cinematiche e romanticismo disperato e maledetto.

