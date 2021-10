Uno show di luci e musica per l'annuncio del tour mondiale della band inglese

(LaPresse) – Uno spettacolo per annunciarne un altro. In cima all’Empire State Building di New York risuona la musica dei Coldplay, con il singolo ‘My Universe’ in collaborazione con Bts, tratto dall’album ‘Music Of The Spheres’ in uscita venerdì 15 ottobre, accompagnata da uno show di luci colorate per festeggiare l’annuncio del nuovo tour “Music Of The Spheres World Tour” della rock band inglese. La prossima tournée dei Coldplay inizierà il 18 marzo 2022, con il primo spettacolo in assoluto del gruppo in Costa Rica. Da lì, Chris Martin e compagni faranno tappa poi in Repubblica Dominicana, Messico, Stati Uniti, Germania, Polonia, Francia, Belgio e infine Regno Unito. Lo show ‘Music-To-Light’ andato in scena sul grattacielo è stato progettato dallo scenografo Marc Brickman, noto per i suoi spettacolari giochi di luce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata