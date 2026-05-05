Roma, arresti per rapine in gioiellerie: la banda in azione

Una serie di colpi studiati nei minimi dettagli, messi a segno con freddezza in diverse città italiane. È finita così la corsa di una banda accusata di quattro rapine tra il 2023 e il 2025, con obiettivi come gioiellerie e uffici postali. Il colpo più eclatante ai Parioli, a Roma, dove furono sottratti 70 orologi di lusso per oltre 900mila euro. A smantellare il gruppo è stata la squadra mobile della questura di Roma, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma. Sette gli arresti, cinque in carcere e due ai domiciliari. Decisiva l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Infatti uno dei rapinatori si era finto cliente prima di estrarre la pistola e minacciare un dipendente. Da lì, gli investigatori sono risaliti a un 62enne romano già noto per fatti simili e legato all’ex appartenente alla banda della Magliana Manlio Vitale, detto ‘er Gnappa’, storico rapinatore e ‘cassettaro’ romano. Le indagini, hanno fatto emergere una struttura criminale ben organizzata, con ruoli precisi e una gestione quasi militare. Un sistema rodato che per anni ha colpito in tutta Italia.