La pellicola racconta il viaggio spirituale dei Fab Four nel 1968. McCartney: "Lo scioglimento colpa di Lennon"

È in arrivo in Italia a breve ‘The Beatles and India’, il film sul leggendario viaggio spirituale del gruppo di Liverpool nel paese nel 1968. Rari filmati d’archivio e testimonianze sull’esperienza spirituale di George, John, Paul e Ringo nell’ ashram del guru Maharishi, che si rivelerà essere anche un grande momento di creatività musicale. E il 26 novembre esce ‘Songs Inspired By The Film The Beatles And India’, un album con 19 canzoni della band reinterpretate da artisti indiani contemporanei. Intanto in un’intervista McCartney respinge le responsabilità per lo scioglimento dei Fab Four: ” Non sono stato io a causare la separazione: “Un giorno John è entrato in una stanza e ha detto ‘lascio i Beatles'”, le parole di Macca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata