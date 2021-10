Lo ha confermato l'organizzazione della gara

L’Eurovision Song Contest 2022 è stato assegnato a Torino. Lo ha confermato l’organizzazione dell’evento. La gara canora, che sarà ospitata dall’Italia a seguito della vittoria dei Maneskin, si svolgerà nel capoluogo piemontese, che ha battuto la concorrenza di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro.

October 8, 2021