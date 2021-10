L'acclamata band italiana posta su Instagram due immagini senza veli: l'8 ottobre esce 'Mammamia'

“Why so hot?“. È la piccante domanda che i Måneskin hanno postato sul proprio profilo Instagram a corredo di due immagini ad alto tasso erotico.

Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si sono fatti immortalare come mamme li hanno fatti, senza veli, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo, ‘Mammamia‘, in arrivo venerdì 8 ottobre.

Nelle scorse ore la band ha pubblicato un teaser del nuovo brano su TikTok. ‘Mammamia‘ sarà suonata per la prima volta live a Berlino.

Un’ascesa mondiale inarrestabile

I Måneskin – che in pochissimi anni hanno bruciato tutte le tappe conquistando fan in tutto il mondo – hanno finora pubblicato due album, trionfando sia al Festival di Sanremo sia all’Eurovision Song Contest con il brano ‘Zitti e buoni‘.

I quattro artisti hanno ottenuto consensi ovunque, guadagnandosi la stima di vere e proprie icone del rock come Iggy Pop, col quale hanno recentemente duettato sulle note di ‘I Wanna Be Your Slave‘.

Questa settimana hanno piazzato un altro record, conquistando la vetta della classifica statunitense US Alternative Radio.

View this post on Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata