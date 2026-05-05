Arsenal-Atletico Madrid, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dal match Arsenal-Atletico Madrid verrà fuori la prima finalista della Champions League 2025/2026. Gli inglesi questa sera ospitano gli spagnoli all’Emirates Stadium di Londra dopo la partita di andata al Metropolitano terminata 1-1 (reti di Gyokeres per i Gunners e Alvarez per i Colchoneros). Domani, invece, tocca all’altra semifinale tra Bayern Monaco e Psg che promettono di dare spettacolo.

L’Arsenal è sicuramente la squadra più sotto pressione dato che è in corsa anche per la Premier League. La squadra guidata Mikel Arteta è prima in classifica con 76 punti, a +5 sul Manchester City (che deve recuperare ancora una partita), a tre giornate dalla fine. L’Atletico, invece, è fuori dalla lotta per la Liga (con il Barcellona saldamente al comando della classifica e pronto a conquistare il suo 29 titolo) ed è stabile al quarto posto con 63 punti, a +10 sul Betis, certo di partecipare alla prossima Champions.

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Arsenal-Atletico, probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone.

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Arsenal e Atletico Madrid si può seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su Now. Calcio di inizio questa sera, martedì 5 maggio, alle ore 21.00 all’Emirates Stadium di Londra.