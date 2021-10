Bob Geldof

Per festeggiare il compleanno di Bob Geldof, gli U2 hanno scelto il brano "In My Life" dei Beatles

Nelle scorse ore Bono e The Edge hanno deciso di celebrare il settantesimo compleanno di Bob Geldof con un video pubblicato direttamente sul profilo Instagram degli U2.

Nella giornata di domani, infatti, Geldof spegnerà ben settanta candeline: per festeggiarlo degnamente, i suoi due storici compagni hanno distribuito un filmato che è divenuto virale in pochissime ore, tanto da contare al momento oltre 430.000 visualizzazioni.

Nel video Bono e The Edge hanno cantato il famosissimo brano “In My Life” dei Beatles, scatenando i commenti e gli auguri da parte di fan e follower. Nella caption del video i due hanno scritto: “Buon 70° compleanno a uno dei nostri concittadini di Dublino. Chi ti ama di più? Bono & The Edge”.

Bob Geldof e il “Live Aid”

Bob Geldof è un cantante, attore e attivista irlandese: conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il suo impegno a favore della lotta contro la fame e le malattie in Africa, è stato promotore ed organizzatore dell’iconico “Live Aid” ma anche il fondatore dei Boomtown Rats, con i quali fu spesso in vetta alle classifiche britanniche negli anni ’70.

