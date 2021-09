Sui palchi tra gli altri Jennifer Lopez, i Coldplay, Elton John e anche i Maneskin

(LaPresse) Decine di big della musica che si alternano sui palchi o attraverso webcam per 24 ore per il Global Citizen Live, evento musicale benefico per sensibilizzare sulle tematiche della povertà, del clima e della equità vaccinale. Tutto in diretta streaming tra sabato 25 e domenica 26 settembre. Oltre 100 mila spettatori in presenza tra New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Rio de Janeiro, Sidney, Lagos, Seul e Mumbai. Nella capitale francese si sono esibiti tra gli altri Elton John e i Maneskin. Al Central Park di New York davanti a 60 mila persone spazio a Coldplay, Billie Eilish e Jennifer Lopez. Sul palco nella Grande Mela anche i duchi di Sussex Harry e Meghan.

