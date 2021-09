Presente la vedova della rockstar e la sindaca Annie Hidalgo

(LaPresse) Una statua in onore di Johnny Hallyday, la più grande rockstar francese, è stata inaugurata nella piazza vicino alla sala concerti Bercy Accor Arena, a Parigi. Presenti vedova di Johnny, Laetitia, i loro figli adottivi, Jade e Joy, e la sindaca della capitale Annie Hidalgo. Centinaia i fan che si sono radunati per l’occasione in tenuta da motociclista. Hallyday, un appassionato motociclista, è morto nel 2017 all’età di 74 anni a causa di un cancro ai polmoni. Era famoso in tutto il mondo, ma in Francia era una vera e propria istituzione, tanto che gli è stato dedicato anche un francobollo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata