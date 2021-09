Dopo mesi di battaglia tra i tribunali e l'opinione pubblica, James cambia idea

(LaPresse) Il padre di Britney Spears ha inoltrato una richiesta per non essere più tutore legale della figlia. Per 13 anni James Spears ha controllato le finanze, e la vita, della popstar, che chiede ormai da tempo di ‘liberarsi’ della tutela del padre. Secondo la cantante e artista era infatti una tutela ingiusta. La richiesta del padre arriva dopo mesi di battaglia legale: nella richiesta James sostiene che vuole ‘ciò che è meglio per la figlia’. La prossima data fissata dal tribunale è per il 29 settembre: qui si sarebbe dovuta discutere la richiesta del legale di Britney che domandava proprio di concludere la tutela legale del padre sulla popstar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata