Continua la battaglia giudiziaria della popstar contro il papà, suo tutore legale

Non è ancora finita la battaglia giudiziaria di Britney Spears contro il padre, che le fa da tutore legale ma che secondo la cantate pop ha sempre abusato di questo potere. Il padre ha dichiarato davanti alla corte che “non c’è alcuna base” per rimuoverlo da questo ruolo, grazie al quale l’uomo controlla anche i soldi di Spears. L’uomo è stato sentito perché il nuovo avvocato della popstar ha immediatamente inviato una richiesta alla corte per togliergli la tutela legale. L’artista ha parlato di abusi andati avanti per anni e ha dichiarato più volte che non c’è alcun motivo per cui non possa essere giudicata in grado di badare a se stessa e alle sue finanze.

