Il cantante si stava esibendo in piazza a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno

Si è sentito male mentre era sul palco, durante un concerto in piazza a San Benedetto del Tronto. Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, è ricoverato all’ospedale di Ascoli Piceno, in terapia intensiva, come è stato scritto sul profilo ufficiale social della band emiliana.

Il cantante ha accusato il malore quando stava per eseguire un bis, “Piazza Grande”, dell’amico e collega Lucio Dalla. Lo spettacolo è stato subito sospeso, dopo i primi soccorsi sul palco il musicista è stato portato in ospedale.

