La kermesse punta anche alla sostenibilità

Si terrà il 3 e il 4 settembre a Verbania, in Piemonte, il Muttolina Festival. La location è quella del Parco di Villa Maioni, a due passi dalle sponde del Lago Maggiore. ‘Muttolina’ in dialetto significa diverse cose: “Esiste la Muttolina dul busch che é quel muschio del sottobosco timido tipico delle nostre Alpi – scrivono gli organizzatori – ma spesso viene definita Muttolina anche quell’alga sul fondo del Lago Maggiore”. Il Festival ospita diversi concerti: dalla musica di Logo, verbanese trapiantata a Milano, a Gregorio Sanchez. Tra gli ospiti di punta anche la pesarese Maria Antonietta. Sarà presente anche un’area market all’interno del festival che, tra le altre cose, sta “lavorando per ridurre al minimo la propria impronta ecologica”.

