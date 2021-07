Roberta-Parkin.Redferns-GettyImages

Annunciata l'uscita in occasione dei 25 anni dei due concerti oceanici dei fratelli Gallagher

Gli Oasis hanno annunciato l’uscita del documentario cinematografico sul doppio storico concerto di Knebworth, ‘Oasis Knebworth 1996’. Il film sarà visibile nei cinema italiani il 27-28-29 settembre (nel mondo dal 23 settembre). I biglietti saranno in vendita da martedì 10 agosto, data che segna i 25 anni dalla prima delle due serate che hanno visto i fratelli Gallagher sul palco. Il concerto è costruito attorno a materiale d’archivio con contenuti inediti, filmati del backstage, oltre a interviste con la band, gli organizzatori e ai fan presenti. La band di Manchester era al picco della fama nel periodo d’oro del Britpop, grazie al successo del secondo album ‘What’s The Story? (Morning Glory)’ mentre l’Inghilterra di Tony Blair viveva un momento magico, tanto da essere ribattezzata ‘Cool Britannia’.

Le due serate da record si sono tenute il 10 e l’11 agosto 1996, con oltre un quarto di milione di giovani fan da tutto il mondo che confluirono a Knebworth Park, nell’Hertfordshire, per assistere al leggendario set. I biglietti allora erano stati messi in vendita l’11 maggio 1996. Fuori dai negozi locali di musica e dalle biglietterie si erano formate le code dalla notte prima, e i fan di tutto il mondo passarono la giornata attaccati ai telefoni fissi per parlare con le linee di prenotazione, costantemente occupate. Il concerto aveva raggiunto il sold out in meno di 24 ore, stravolgendo tutti i record del botteghino britannico. Gli organizzatori avevano stimato che la band avrebbe potuto vendere due se non tre volte tanto. Più del 2% della popolazione del Regno Unito aveva tentato di comprare i biglietti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata