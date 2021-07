In lizza Milano, Roma e Torino. Il ministro Franco: "Vittorie danno fiducia al Paese"

La vittoria degli Azzurri agli Europei di calcio non cancella, anzi se possibile fortifica, l’entusiasmo per un altro trionfo in Europa dell’Italia. Sono passati pochi mesi dal primo posto dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, e mentre la band miete successi in tutto il mondo, entrando nelle classifiche Spotify di praticamente tutti i Paesi, l’Italia si prepara ad ospitare il festival che si terrà a maggio 2022. E addirittura il ministro dell’Economia Daniele Franco, da Bruxelles, interviene spiegando che vittorie come queste “possono contribuire a dare fiducia al paese”.

Di certo si sa che l’Eurovision sarà in Italia, ma restano due incognite. La prima è quella della conduzione, anche se rumors degli ultimi giorni vorrebbero come presentatori Chiara Ferragni, una delle italiane più famose all’estero, e Alessandro Cattelan, ‘orfano’ di ‘X Factor’ e fresco d’ingresso in Rai con un suo programma in due puntate in autunno. La seconda, invece, è quella dellla città ospitante. Questo Eurovision, tutti lo vogliono, tutti lo cercano. E se alcune città, come Torino, avevano da subito manifestato la volontà di candidarsi, negli ultimi giorni si sono aggiunte altre sedici location.

Sono diciassette in tutto, infatti, le città italiane che hanno presentato la propria candidatura. A rispondere all’annuncio Rai per la manifestazione di interesse sono state – tra i capoluoghi di Regione – le città di Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, mentre tra i capoluoghi di provincia figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. Candidati anche i comuni di Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa), Sanremo (Imperia). Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare all’Esc 2022 e la scelta sarà fatta dalla Rai – in coordinamento con European Broadcasting Union – entro la fine di agosto. Quando si spera che ci siano anche novità sulla conduzione.

