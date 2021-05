Le artiste: "Assurdo che non sia accaduto prima, vogliamo empowerment femminile"

Le Little Mix sono la prima band tutta al femminile a vincere il riconoscimento come miglior gruppo inglese ai Brit Awards. “E’ importante, ma è pazzesco che nessuna girl band lo abbia vinto prima di noi” spiegano Perrie Edwards e Anne Pinnock. “Vogliamo più empowerment femminile” aggiunge la band. Durante la cerimonia dei Brit Award si sono tenute per la prima volta post pandemia anche alcune performance live.

