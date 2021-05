La popstar ha vinto due riconoscimenti

Doppia vittoria per Dua Lipa ai Brit Awards: ha portato a casa il premio come artista solista femminile e come album dell’anno. La popstar ha detto che è stato “un grande onore” e che si è sentita “entusiasta” per i riconoscimenti. “E’ un onore potermi esibire in una performance ed essere di nuovo con i miei ballerini” ha detto, emozionata, Dua Lipa.

