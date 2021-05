L'artista pugliese: "Questo lavoro è quasi un rito di passaggio, il titolo ricorda infatti la muta dell’insetto"

Sono passati quattro anni da ‘Prisoner 709’ e Caparezza torna con un nuovo album, il suo ottavo: ‘Exuvia’. Quattro anni non solo lunghi, ma anche di “un percorso estenuante”, racconta presentando il lavoro che considera “il più difficile realizzato fino ad ora”. Perché, parafrasando un suo celebre brano, “il secondo album è più difficile del primo ma più facile dell’ottavo”. Per il rapper pugliese ‘Exuvia è quasi un rito di passaggio, e infatti il titolo ha proprio questo significato: è la muta dell’insetto, ovvero ciò che rimane del suo corpo dopo aver sviluppato un cambiamento. “Quando osservo i miei video, quando ascolto le mie canzoni e quando rileggo i miei testi – spiega – penso sempre che non mi appartengano più, come un’exuvia. Persino la realtà che mi circonda mi appare immobile, senza anima, cristallizzata nel tempo”.

E, durante questo passaggio, l’artista racconta di essere riuscito a “riappacificarsi con il passato”, anche con quello di Mikimix, il suo progetto precedente alla nascita di Caparezza con cui si presentò a Sanremo nel 1997, un’esperienza “vissuta con un po’ di vergogna”. “Ma – precisa – dopo 20 anni penso di avere il diritto di riappacificarmi col passato perché sono arrivato ad un’età in cui devo iniziare a riappacificarmi con il futuro. Quel passato è un passo del mio percorso, magari un passo falso, ma se sono qui credo di doverlo anche a quello che è stato una grande lezione”. E se il rapper ha fatto pace con il passato e prova a farlo con il futuro, è invece “molto critico con il presente”.

Non solo con il suo, ma anche con il mondo dei social: “Alcune manifestazioni sono lecite, il problema però è capire a cosa portano. Nel tempo ho cominciato ad avere una disillusione che mi allontana dagli hashtag. Sono cose che rimbalzano sulla rete e non servono a niente”. Per esempio, a proposito delle foto sui social delle mani con la scritta ddl Zan, commenta: “Io sono a favore del ddl Zan, ma ho perso fiducia verso queste cose che ho fatto per tanti anni ma non le ho mai viste arrivare da nessuna parte. Sono manifestazioni giuste, ma io preferisco le cose concrete. Dove c’è qualcosa di concreto, allora comincerò a porre mia attenzione”. Un pensiero molto simile, e allo stesso modo critico, ce l’ha anche sulla polemica sollevata dal caso Fedez al Concerto del Primo maggio, di cui è stato più volte protagonista: “Il suo discorso credo sia condivisibile, non ci sono punti su cui obiettare. Anzi, sono sorpreso che abbia suscitato clamore. Non ho sentito dire una cosa fuori di testa. Poi Fedez sicuramente ha molta audience e quindi se ne sta parlando. Ma su quel palco le posizioni si sono prese sempre, è un palco deputato alla presa di posizione che a volte rischia di diventare retorica. Anche io ho avuto i miei problemi con il mondo della politica con ‘Vieni a ballare in Puglia'”. Ma, sugli esiti di questo tipo di espressione, Caparezza è piuttosto disilluso: “Io vedo nel futuro e so già cosa succederà: non succederà niente. Il polverone si abbasserà, in attesa di un altro. Non si parlerà mai del contenuto, ma solo dell’intervento”.

