Si è spento a 73 anni Jim Steinman, il celebre produttore, musicista e compositore statunitense inventore del cosiddetto ‘Wagnerian rock‘ (termine da lui stesso coniato), un genere musicale in grado di unire suoni tipicamente rock e uno stile pomposo, epico, con brani lunghi talvolta oltre sette minuti. Steinman, che soffriva di insufficienza renale, è morto lunedì 19 aprile nella sua abitazione di Danbury, nel Connecticut, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dal fratello Bill.

Nato a Hewlett, nello Stato di New York, il 1° novembre 1947, Steinman è sempre stato un personaggio controcorrente nel panorama musicale. Nell’era delle produzioni commerciali, impiegava anni per realizzare un album, essendo un compositore e autore particolarmente meticoloso, e creava canzoni poco “radiofoniche”, proprio per la loro notevole lunghezza. Amava inoltre comporre solo di notte. Nonostante questo, ha venduto in carriera quasi 200 milioni di copie degli album da lui realizzati, vincendo quattro Grammy Awards.

Il lavoro più famoso è ‘Bat Out From Hell‘, datato 1977 e interpretato da Meat Loaf, uno degli album più venduti di tutti i tempi, che restò per ben 474 settimane nella classifica britannica.

Oltre alla storica collaborazione con Meat Loaf – col quale ha realizzato anche gli album ‘Dead Ringer‘ (1981), ‘Bat Out of Hell II: Back into Hell‘ (1993) e ‘Braver Than We Are‘ (2016) – Steinman ha lavorato anche con altre star della musica. Per Bonnie Tyler ha realizzato ‘Faster Than the Speed of Night‘ (1983), che contiene la famosissima ‘Total Eclipse of the Heart‘, e altri due album: ‘Secret Dreams and Forbidden Fire’ (1986) e ‘Free Spirit’ (1995) . Ha collaborato inoltre con Barbra Streisand e Céline Dion.

Nel 1981 l’unico album da solista, ‘Bad for Good‘, mentre nel 1989 realizzò il progetto musicale Pandora’s Box, una band composta dalle cantanti Elaine Caswell, Gina Taylor e Deliria Wilde – che avevano fatto parte della sua band Fire Inc., che aveva realizzato due canzoni della colonna sonora del cult ‘Strade di fuoco’ di Walter Hill – e Ellen Foley.

Steinman ha realizzato anche tre musical: ‘Tanz der Vampire‘ (1998), ‘Whistle Down the Wind‘ (1998), con Andrew Lloyd Webber, e ‘The Confidence Man‘ (2003).

