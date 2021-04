Il leader dei Litifba annuncia la sua partecipazione alla kermesse a Roma al Parco della Musica. Si attendono altri nomi

Piero Pelù annuncia con un video sui suoi profili social la partecipazione al concerto organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio a Roma. Gli artisti si esibiranno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e non nella tradizionale sede di Piazza San Giovanni, per le limitazioni anti-Covid, e l’evento sarà trasmesso da Rai 3. I nomi del cast vengono svelati a poco a poco. Già annunciati Extraliscio e Bugo. Ora anche il frontman dei Litfiba fa sapere che si esibirà dal vivo: “Io ci sarò, con tutto il mio entusiasmo. Orgoglioso di essere al Primo Maggio live, prontissimi per ripartire. La musica non si arresta”, afferma il cantante fiorentino.



P R I M O M A G G I O 🔥🤟🏼🔥

Ci si vede al concertone ragazzaccǝ, in diretta su @RaiTre!

Io ci sarò

Orgoglioso di essere al Primo Maggio live, prontissimi per ripartire.

La musica non si arresta!!!#1m2021 @primomaggioroma #lamusicanonsiarresta pic.twitter.com/F7F1TcAOnV — PIERO PELU (@PieroPelu) April 20, 2021

