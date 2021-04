Il frontman degli Stones insieme al leader dei Foo Fighters pubblica 'Eazy sleazy': ironia sui tic della pandemia e ottimismo per l'uscita dall'incubo

Mick Jagger stupisce tutti e pubblica a sorpresa un nuovo brano, ‘Eazy Sleazy’, scritto durante il lockdown e dedicato all’isolamento della pandemia, tra ironia e ottimismo per il futuro, dopo aver già cantato con gli Stones l’alienazione delle città deserte in ‘Livin’ in a ghost town’, la canzone uscita ad aprile scorso, che raccontava i primi mesi delle chiusure che avevano coinvolto (e sconvolto) il mondo intero. Il cantante della band più famosa e longeva del globo, per l’occasione ha coinvolto un altro nome celebre della scena rock, Dave Grohl, che ha suonato batteria, chitarra e basso, onorato e eccitato di collaborare con un’icona vivente. Il pezzo è disponibile su You Tube e sui profili social dei due artisti.

La canzone, un rock’n’roll, tirato e tagliente, con un riff stonesiano ma con un ‘tiro’ alla Foo Fighters, è stato scritto da Mick in questi mesi di isolamento e tratta con ironia il lockdown, fatto di chiamate su Zoom, balletti su Tik Tok e “troppa tv”, con la casa che si trasforma in “muri di una prigione”, riservando poi una stilettata ai complottisti. “Iniettando il vaccino, Bill Gates è nel mio flusso sanguigno, è controllo della mente”, canta Jagger, accompagnato dal leader della band Usa, guardando poi con ottimismo all’uscita dalla pandemia: “Sarà un giardino di delizie terrene”, assicura l’uomo che una volta flirtava con il Diavolo e che ha passato gli ultimi mesi di lockdown in Sicilia in un buen retiro a Noto di proprietà di un principe, tra visite alle bellezze dell’isola e incursioni in ristoranti in riva al mare.

“E’ una canzone che ho scritto per uscire dall’isolamento, con quell’ottimismo di cui c’è bisogno. Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui”, ha affermato il cantante degli Stones. Entusiasta l’ex batterista dei Nirvana, che spiega: “È difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick. È più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie ed inoltre è la canzone dell’estate, senza dubbio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata