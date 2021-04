Il 22 maggio lo show in diretta web dalla fattoria teatro della kermesse

Per il secondo anno consecutivo il Festival di Glastonbury non andrà in scena per la pandemia. Gli organizzatori del mega raduno simbolo della stagione musicale all’aperto britannica hanno quindi deciso di organizzare un concerto in streaming, dal sito della kermesse. Coldplay, il leader di Blur e Gorillaz Damon Albarn, Haim, Michael Kiwanuka, Wolf Alice e altri nomi a sorpresa si esibiranno in diretta sul web da Worthy Farm, la leggendaria fattoria che ospita il Festival rock più famoso del mondo. “Speriamo di portare un po’ di Glastonbury nelle vostre case”, ha detto lo storico patron dell’evento Michael Eavis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata