Funerali Valentino, Simona Ventura: “Era un genio e persona speciale. E’ finita un’epoca”

“E’ una tristezza infinita. Ho dei ricordi bellissimi. Era un genio, ma anche una persona speciale, straordinaria. Ho avuto la fortuna di poterlo vestire, mi ha fatto lui il fitting con tutti i suoi aghi. Quando mi ha provato i vestiti per il 45esimo mi ha detto non sarai la mia ambasciatrice più coronata, ma più tatuata sì”. Lo ha detto Simona Ventura, arrivando alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma per i funerali di Valentino, morto lunedì a 93 anni. “E’ finita un’epoca. Lui ci lascia l’eleganza e tantissime cose. E’ cambiato tutto. Non che sia meglio o che sia peggio, ma sicuramente diverso. All’Isola dei famosi del 2007 ho indossato una serie di vestiti rossi meravigliosi, unici”, ha concluso.