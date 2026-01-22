Valentino, Convertini: "Ha vissuto più di tutti. Una vita da sogno"

“Oggi sono qui per dare un omaggio a Valentino. Valentino io l’ho conosciuto tanti anni fa quando facevo il modello e ho lavorato e trascorso tanti momenti di vita assieme. È chiaro, è un’icona italiana dello stile, della classe e soprattutto uno dei grandi italiani che saranno ricordati per sempre. Ma era anche un uomo molto elegante, molto riservato“. Così il conduttore di Rai 1 Beppe Convertini, arrivando alla camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la fondazione PM23 in piazza Mignanelli a Roma. “Se ricordo un suo abito indossato in particolare? Conservo ancora abiti del 1990 – dice l’ex modello – Sono sempre attuali, sono sempre moderni. Ma soprattutto sono di gran classe, perché Valentino è quello, è la classe, l’eleganza, la bellezza”. E sui ricordi personali, Convertini richiama alla memoria “soprattutto i momenti in cui si andava a colazione o a cena. E devo dire che Valentino arrivava sempre per ultimo perché era veramente super elegante, super di classe“, oltre al fatto che “raccontava tanti aneddoti della sua vita”. In questo senso, per il conduttore quella di Valentino e Giancarlo Giammetti “è stata una vita da sogno, una vita straordinaria che nessuno potrà rivivere”. Entrando, Convertini ha quindi aggiunto: “Sorrido perché non c’è da piangere. Credo sia l’uomo che ha vissuto più di tutti, in assoluto”. “Fa parte del mio pantheon personale e continua a esserci vivo e vegeto”, è stato invece il commento a margine dall’attore Riccardo Rossi.