Maria Grazia Chiuri nuova direttrice creativa Fendi

Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi. Ad annunciarlo è la stessa maison sui suoi canali social.

Per la stilista romana, che a maggio aveva detto addio a Dior dopo nove anni, si tratta di un ritorno a casa: proprio da Fendi infatti iniziò la sua carriera nel 1989, partecipando alla creazione della celeberrima Baguette bag e assumendo a lavorare con sé quello che sarebbe diventato un altro grande nome della moda, Pierpaolo Piccioli. La maison capitolina a fine settembre aveva annunciato il cambio di ruolo di Silvia Venturini Fendi, che ha lasciato la direzione creativa per diventare presidente onoraria.