Testamento Armani, dal quadro di Warhol all’orso di bronzo: a chi vanno i beni dello stilista

Sono stati resi noti i due testamenti di Giorgio Armani, l’iconico stilista morto il 4 settembre scorso all’età di 91 anni. Il designer lascia un patrimonio immenso, societario e immobiliare. Per quanto riguarda quest’ultimo, l’imprenditore piacentino ha deciso di dare al suo compagno Leo Dell’Orco l’usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo a Milano, dove viveva. Nelle ultime volontà è stato disposto anche che gli arredi e gli ornamenti (con l’eccezione di un quadro di Matisse e di una foto di Rayman) “non vengano rimossi da dove si trovano” e rimangano come “complemento dell’immobile finché” Pantaleo Dell’Orco “voglia viverci”.
Il documento redatto a mano da Armani elenca una serie di mobili e oggetti indicandone per ciascuno il destinatario. Ci sono scrivanie, divani, tavoli di bambù, mensole giapponesi, tappeti, zanne di elefante, fossili, granchi in metallo, un orso in bronzo, una tigre a tappeto, il letto, sei poltrone per cinema e tavolini, il ritratto di Andy Warhol. Ma anche un quadro di Matisse, uno di Lisier, una foto di Rayman, un secretaire cinese e auto d’epoca.
I beni di Armani lasciati in eredità
- Scrivania legno scuro di JM Frank a L
- Grande tavolo in mogano e gambe in oro a Michele Morselli
- 00 918
- Tavolo bambù a L
- Secretaire cinese a R
- Mensola in legno grezzo giapponese a Michele Morselli
- Mensola giapponese in legno scuro sottile a L
- Paravento giapponese dorato con kimoni a R
- Libreria in metallo e legno (AR.CASA) a Michele Morselli
- 3 poltrone in cuoio beige a L
- 2 grandi divani beige a L
- Tappeto sotto la TV a Michele Morselli
- 2 zanne elefante a R
- Oggetti in osso (fossili) a Michele Morselli 50% a L il restante 50%
- Animali in metallo (granchi ecc.) a L
- Tappeto giapponese davanti ai divani a L
- Tappeto giapponese all’ingresso del salone a L
- Orso in bronzo a L
- Tavolino in pelle verde a R
- Tavolo a-Z in-legno chiaro a Michele Morselli-
- Tappeto giapponese con fiori sul bordo a L
- Stuoie in vegetale beige da dividere fra L e Michele Morselli
- 2 tavolini in legno effetto pesce a Michele Morselli
- Secondo piano
- Tavolo Sottsass a R comprese le 3 sedie verdi
- Mobiletto con cassetti verde a Michele Morselli
- Poltrona finto animale a Michele Morselli
- Poltrona cavallino arancio a Michele Morselli
- 2 librerie beige (P. MARINO) a L
- Letto (ARMANI) a L
- Mobiletto con tiretti in cartone pressato a L
- Librerie in metallo (veranda) a Michele Morselli
- Tappeto davanti al letto (giapponese) a L
- Tigre a tappeto a L
- 2 tavolini/comodino in legno + lampade in radica a Michele Morselli
- Lampade da dividere tra R, Michele Morselli e L
- Animali in metalli a L.
- Primo piano
- Grande tappeto giapponese a L
- 2 paraventi giapponesi beige e neri a Rb
- Pantera in bronzo (Rivetti) a L
- Librerie in legno chiaro (P.MARINO) a L
- Divani e poltrone a L
- Tutti i mobili realizzati in pergamena a Michele Morselli comprese mensole (anni 30/40)
- Pranzo
- Grande dipinto (LISIER) a R
- Tavolo (J.M.F.) legno trattato a L
- 2 tavolini alti in pergamena e metallo a L
- Attrezzatura per tavolo pranzo (attualmente) sugli scaffali nascosti comprese argenteria da dividere tra
- Michele Morselli e L (con priorità a L)
- Tavolo in paglia e relative sedie a R
- Sedie in pergamena a L
- Grande libreria lacca nera a L e tavolo relativo
- 6 poltrone per cinema e tavolini a L
- Le lampade da dividere tra L, Michele Morselli, R e S
- Paravento in lacca nera e tessuto + sedie (bagno) in lacca nera e similpelle beige a L
- Mensola giapponese e due cavalli in terracotta a Rb
- Due mobiletti neri giapponesi (al piano del camino 3° piano) a Michele Morselli
- Poltrone e divano in pelle e legno
- Tappeto déco beige e nero
- Grande quadro (BASOTTI) con gli stilisti comprese le lampade a stelo
- Grande tavolo a quadretti alla Fondazione Giorgio Armani
- Mio ritratto di Andy Warhol a L
- Quadro di Matisse a R
- Foto (della mano) di Rayman a R
- Le auto d’epoca a L e Michele a loro scelta o, sempre per loro scelta, vendute con suddivisione in parti uguali del ricavato