Testamento Armani, dal quadro di Warhol all’orso di bronzo: a chi vanno i beni dello stilista

Sono stati resi noti i due testamenti di Giorgio Armani, l’iconico stilista morto il 4 settembre scorso all’età di 91 anni. Il designer lascia un patrimonio immenso, societario e immobiliare. Per quanto riguarda quest’ultimo, l’imprenditore piacentino ha deciso di dare al suo compagno Leo Dell’Orco l’usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo a Milano, dove viveva. Nelle ultime volontà è stato disposto anche che gli arredi e gli ornamenti (con l’eccezione di un quadro di Matisse e di una foto di Rayman) “non vengano rimossi da dove si trovano” e rimangano come “complemento dell’immobile finché” Pantaleo Dell’Orco “voglia viverci”.

Il documento redatto a mano da Armani elenca una serie di mobili e oggetti indicandone per ciascuno il destinatario. Ci sono scrivanie, divani, tavoli di bambù, mensole giapponesi, tappeti, zanne di elefante, fossili, granchi in metallo, un orso in bronzo, una tigre a tappeto, il letto, sei poltrone per cinema e tavolini, il ritratto di Andy Warhol. Ma anche un quadro di Matisse, uno di Lisier, una foto di Rayman, un secretaire cinese e auto d’epoca.

I beni di Armani lasciati in eredità