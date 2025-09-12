Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 12 settembre 2025

Ultima ora

Testamento Armani, dal quadro di Warhol all’orso di bronzo: a chi vanno i beni dello stilista

Testamento Armani, dal quadro di Warhol all’orso di bronzo: a chi vanno i beni dello stilista
Giorgio Armani al termine di una sfilata, Milano, 19 giugno 2023 (AP Photo/Luca Bruno, File)
LaPresse
LaPresse

L’iconico stilista lascia un patrimonio societario e immobiliare immenso

Testamento Armani beni
Testamento Armani beni

Sono stati resi noti i due testamenti di Giorgio Armani, l’iconico stilista morto il 4 settembre scorso all’età di 91 anni. Il designer lascia un patrimonio immenso, societario e immobiliare. Per quanto riguarda quest’ultimo, l’imprenditore piacentino ha deciso di dare al suo compagno Leo Dell’Orco l’usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo a Milano, dove viveva. Nelle ultime volontà è stato disposto anche che gli arredi e gli ornamenti (con l’eccezione di un quadro di Matisse e di una foto di Rayman) “non vengano rimossi da dove si trovano” e rimangano come “complemento dell’immobile finché” Pantaleo Dell’Orco “voglia viverci”. 

Il documento redatto a mano da Armani elenca una serie di mobili e oggetti indicandone per ciascuno il destinatario. Ci sono scrivanie, divani, tavoli di bambù, mensole giapponesi, tappeti, zanne di elefante, fossili, granchi in metallo, un orso in bronzo, una tigre a tappeto, il letto, sei poltrone per cinema e tavolini, il ritratto di Andy Warhol. Ma anche un quadro di Matisse, uno di Lisier, una foto di Rayman, un secretaire cinese e auto d’epoca.

I beni di Armani lasciati in eredità

  • Scrivania legno scuro di JM Frank a L
  • Grande tavolo in mogano e gambe in oro a Michele Morselli
  • 00 918
  • Tavolo bambù a L
  • Secretaire cinese a R
  • Mensola in legno grezzo giapponese a Michele Morselli
  • Mensola giapponese in legno scuro sottile a L
  • Paravento giapponese dorato con kimoni a R
  • Libreria in metallo e legno (AR.CASA) a Michele Morselli
  • 3 poltrone in cuoio beige a L
  • 2 grandi divani beige a L
  • Tappeto sotto la TV a Michele Morselli
  • 2 zanne elefante a R
  • Oggetti in osso (fossili) a Michele Morselli 50% a L il restante 50%
  • Animali in metallo (granchi ecc.) a L
  • Tappeto giapponese davanti ai divani a L
  • Tappeto giapponese all’ingresso del salone a L
  • Orso in bronzo a L
  • Tavolino in pelle verde a R
  • Tavolo a-Z in-legno chiaro a Michele Morselli-
  • Tappeto giapponese con fiori sul bordo a L
  • Stuoie in vegetale beige da dividere fra L e Michele Morselli
  • 2 tavolini in legno effetto pesce a Michele Morselli
  • Secondo piano
  • Tavolo Sottsass a R comprese le 3 sedie verdi
  • Mobiletto con cassetti verde a Michele Morselli
  • Poltrona finto animale a Michele Morselli
  • Poltrona cavallino arancio a Michele Morselli
  • 2 librerie beige (P. MARINO) a L
  • Letto (ARMANI) a L
  • Mobiletto con tiretti in cartone pressato a L
  • Librerie in metallo (veranda) a Michele Morselli
  • Tappeto davanti al letto (giapponese) a L
  • Tigre a tappeto a L
  • 2 tavolini/comodino in legno + lampade in radica a Michele Morselli
  • Lampade da dividere tra R, Michele Morselli e L
  • Animali in metalli a L.
  • Primo piano
  • Grande tappeto giapponese a L
  • 2 paraventi giapponesi beige e neri a Rb
  • Pantera in bronzo (Rivetti) a L
  • Librerie in legno chiaro (P.MARINO) a L
  • Divani e poltrone a L
  • Tutti i mobili realizzati in pergamena a Michele Morselli comprese mensole (anni 30/40)
  • Pranzo
  • Grande dipinto (LISIER) a R
  • Tavolo (J.M.F.) legno trattato a L
  • 2 tavolini alti in pergamena e metallo a L
  • Attrezzatura per tavolo pranzo (attualmente) sugli scaffali nascosti comprese argenteria da dividere tra
  • Michele Morselli e L (con priorità a L)
  • Tavolo in paglia e relative sedie a R
  • Sedie in pergamena a L
  • Grande libreria lacca nera a L e tavolo relativo
  • 6 poltrone per cinema e tavolini a L
  • Le lampade da dividere tra L, Michele Morselli, R e S
  • Paravento in lacca nera e tessuto + sedie (bagno) in lacca nera e similpelle beige a L
  • Mensola giapponese e due cavalli in terracotta a Rb
  • Due mobiletti neri giapponesi (al piano del camino 3° piano) a Michele Morselli
  • Poltrone e divano in pelle e legno
  • Tappeto déco beige e nero
  • Grande quadro (BASOTTI) con gli stilisti comprese le lampade a stelo
  • Grande tavolo a quadretti alla Fondazione Giorgio Armani
  • Mio ritratto di Andy Warhol a L
  • Quadro di Matisse a R
  • Foto (della mano) di Rayman a R
  • Le auto d’epoca a L e Michele a loro scelta o, sempre per loro scelta, vendute con suddivisione in parti uguali del ricavato

Testamento Armani, dal quadro di Warhol all’orso di bronzo: a chi vanno i beni dello stilista
© Riproduzione Riservata