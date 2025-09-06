Armani, Formigoni: "Maestro non solo di stile ma anche di stile di vita"

“Armani è stato un grande maestro, non soltanto di stile nella moda, ma di stile della vita. È stato veramente un grande uomo, quindi meritava che dedicassi mezz’ora del mio tempo a rendere omaggio”. Così l’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, entrando alla camera ardente di Giorgio Armani allestita all’Armani Silos di Milano. Alla domanda se ci sia un lascito particolare per il paese, Formigoni ha risposto: “Assolutamente sì. Cioè la voglia di fare, la voglia di fare bene, il comprendere che l’Italia, con la sua storia, con la sua civiltà, è qualcosa che per il mondo è un di più. È qualcosa che parla al mondo. Lui ha fatto parlare l’Italia al mondo e ha lasciato un’eredità che continuerà a parlare per tanti, tanti anni”. L’ex governatore ha poi aggiunto: “Quello che mi auguro è che chi, dopo di lui, gestirà il suo patrimonio, non tanto quello economico quanto quello di cultura, di stile, possa portare avanti con la sua altezza e con la sua capacità di stupire senza essere presuntuoso mai”.