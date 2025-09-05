Giorgio Armani, il ricordo dei milanesi dopo la morte dello stilista

“Armani è l’eleganza, la sobrietà, l’eleganza che pochi hanno saputo fare. Ma chi è che non ha un ricordo di Giorgio Armani? Tutti lo ricordiamo in tantissime cose. Io che vengo dal mondo del fashion chiaramente lo ricordo con grandissimo affetto e abbiamo perso una grandissima persona, soprattutto”, racconta un passante davanti a uno dei negozi dello stilista, morto ieri all’età di 91 anni. “Posso solo dire che ha fatto la storia, sarà un ricordo che rimarrà per sempre, su questo non c’è dubbio”, aggiunge un altro. In molti lo definiscono “un esempio dell’Italia bella che esiste, della bella gente, un uomo che ha fatto il successo dal nulla e che è riuscito sicuramente a mantenere un decoro e ha creato l’eleganza nel mondo e in Italia”.