Armani, Goggia: "Ha portato i suoi valori nobili anche nello sport"

“Elegante, raffinato e iconico. Giorgio Armani è stato un uomo che con la sua creatività, la sua coerenza, la minuziosa cura del dettaglio, la sua lungimirante visione e il coraggio di portare avanti le proprie idee ha segnato un’epoca, della moda e dell’essere italiani nel mondo. E’ stato un uomo che ha voluto portare i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport italiano, tifandolo e supportandolo, con la sua classe e il suo altruismo. Ci ha esortato a inseguire la bellezza della nostra autenticità e ci ha permesso di valorizzarla attraverso delle creazioni uniche “. Lo ha detto la sciatrice Sofia Goggia, ricordando Giorgio Armani, il grande stilista scomparso giovedì a 91 anni.