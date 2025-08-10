Calendario Pirelli 2026, le immagini dal backstage con Luisa Ranieri ed Eva Herzigova

BTS Pirelli Calendar – Foto dal backstage del Calendario Pirelli 2026 di Sølve Sundsbø, foto di Alessandro Scotti

Le immagini dal backstage dell’edizione 2026 del Calendario Pirelli, affidato al fotografo norvegese Sølve Sundsbø. Quest’edizione del The Cal punta a un racconto visivo capace di catturare emozioni e stati d’animo universali: dal desiderio di libertà alla curiosità, dalla sete di conoscenza al mistero, dall’immaginazione alla passione, fino alla connessione con la natura e al rapporto con il tempo e lo spazio. “Sono temi enormi, ma proviamo a essere ambiziosi”, ha dichiarato Sundsbø.

Il progetto si è articolato in tre sessioni di scatto: il 16 e 17 aprile tra Norfolk ed Essex, dal 4 al 7 giugno a Londra negli studi ARRI Stage e il 10 luglio a New York presso gli Spring Studios. Il cast riunisce nomi di spicco dello spettacolo, della moda e dello sport: Adria Arjona, Susie Cave, Gwendoline Christie, Eva Herzigova, Du Juan, Luisa Ranieri, Isabella Rossellini, Irina Shayk, Tilda Swinton, FKA Twigs e Venus Williams.