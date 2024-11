'The Cal' è firmato Ethan James Green, 34enne nome di spicco del mondo della fotografia di moda

Un ritorno alla sensualità per esplorare il significato che può essere oggi attribuito alla bellezza. Il Calendario Pirelli 2025 firmato Ethan James Green – 34enne nome di spicco del mondo della fotografia di moda – è, come da titolo, ‘Refresh and Reveal’ (rinfrescare e mostrare). Presentato al Natural History Museum di Londra, scattato tra le spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in studio, si concentra sull’essenza del cast – di età diverse e “varietà, in tutte le sue forme”, secondo Green – svelandola attraverso il corpo. “ll Calendario – afferma Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli – è un appuntamento a cui noi teniamo molto. Nasce con il fotografo dei Beatles, nasce a Londra e coglie una società che cambia in quel momento. Da lì si sviluppa negli anni e rimane un pezzo dell’immagine di Pirelli, del brand, che è parte di un progetto più grande di cultura generale”.

I 12 protagonisti, da Elodie a Vincent Cassel

Dodici i protagonisti della 51esima edizione – ritratti in uno scatto a colori e uno in bianco e nero – per un totale di 24 fotografie, alcune delle quali si possono vedere in questa gallery. “Il Calendario – aggiunge Tronchetti Provera – ognuno lo legge con i propri occhi. La scelta viene fatta da un team che ogni anno deve rinnovarsi e deve ragionare. Quello che si cerca di fare è unire qualità e libertà in un mondo dove c’è un valore artistico che è quello della fotografia”. Tra i talent dell’edizione 2025 di The Cal, la cantante italiana Elodie, l’attrice e attivista statunitense Hunter Schafer – considerata una delle modelle transgender più rivoluzionarie nel mondo della moda -, e l’attrice britannica star di Bridgerton Simone Ashley. “Quando mi hanno chiesto di fare il Calendario Pirelli – racconta Green – ho pensato che avrei appunto fatto Pirelli. Lo abbiamo chiamato ‘Refresh and Reveal’ perché torniamo ai suoi inizi, celebrando il corpo in nuovi modi che riflettono il presente”. Spazio anche alla bellezza maschile con l’attore francese Vincent Cassel e il britannico John Boyega, per arrivare allo stesso Green, che decide di includersi – è il terzo a farlo dopo Prince Gyasi lo scorso anno e Bryan Adams nel 2022 -, ritraendosi nudo: “L’ho fatto – spiega – perché ero l’unica persona a cui potevo chiedere di mettersi completamente nuda. Esserlo di fronte a così tante persone è stato davvero liberatorio”. Ad affiancare Green nella realizzazione di The Cal un team di creativi tra cui Tonne Goodman, ex fashion editor di Vogue Uk con la quale ha lavorato più volte in passato, inclusa la sua prima copertina di Vogue, scattata nel 2019, con protagonista Rihanna.

