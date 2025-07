Moda, all’asta a Parigi l’originale borsa Birkin di Jane Birkin

All’asta da Sotheby’s a Parigi l’originale borsa Birkin creata da Hermès per Jane Birkin nel 1984. Nata da un incontro casuale in aereo tra l’attrice e il presidente Jean-Louis Dumas, la borsa fu disegnata su un sacchetto per il vomito e poi realizzata su misura per lei. L’iconico accessorio, diventato simbolo di lusso e status, è oggi tra i più esclusivi al mondo, con prezzi altissimi e anni di lista d’attesa. Questo esemplare unico presenta sette elementi di design che lo rendono diverso da tutte le Birkin successive. Per Sotheby’s è più di una borsa: è un’icona culturale globale, celebrata in moda, musica, cinema e arte.