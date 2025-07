La Birkin originale di Hermès venduta all’asta per 8,6 milioni di euro

La borsa Birkin originale realizzata dalla casa di moda Hermès per l’attrice e cantante Jane Birkin è stata venduta all’asta a Parigi per 8,6 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla casa d’aste Sotheby’s, che si è occupata della vendita, la cifra raggiunta oggi ha superato di gran lunga il precedente record per una borsa. La maison parigina realizzò la borsa in esclusiva per la star londinese nel 1984, imprimendovi le sue iniziali J.B. nella parte frontale, sotto la chiusura, e consegnandole l’esemplare unico l’anno successivo, secondo quanto riferito dalla casa d’aste. La versione commercializzata della borsa di Birkin è diventata uno degli articoli di lusso più esclusivi al mondo, con un prezzo esorbitante e una lista d’attesa lunga anni.

In the #SothebysParis sale room just now, Jane Birkin’s Original Hermès Birkin sold for €8.6 million / $10.1 million after more than 10 minutes of heated bidding, making it the most valuable handbag ever sold at auction. pic.twitter.com/COYFPeFbPk — Sotheby's (@Sothebys) July 10, 2025

Hermès Birkin, la storia della borsa diventata icona

La borsa Birkin prende il nome dall’attrice, cantante e icona della moda per cui Hermès la creò, la defunta Jane Birkin appunto. L’idea della borsa nacque per caso da un incontro fortuito negli anni ’80, su un volo diretto a Londra, fra Jane Birkin e l’allora direttore di Hermès, Jean-Louis Dumas. In alcune interviste successive Birkin raccontò che i due iniziarono a parlare dopo che le erano cadute alcune delle sue cose sul pavimento della cabina. Birkin chiese a Dumas perché Hermès non producesse borse più grandi e disegnò su un sacchetto per il mal d’aereo il tipo di borsa che le sarebbe piaciuta. Lui ne fece realizzare un esemplare per lei e Birkin, lusingata, accettò quando Hermès le chiese se poteva commercializzare la borsa con il suo nome. La borsa diventò così famosa che Birkin, prima della sua morte nel 2023 all’età di 76 anni, disse che il suo necrologio probabilmente sarebbe stato: “Come la borsa o qualcosa del genere”.

Sotheby’s: “Pezzo unico della storia della moda”

“Non c’è dubbio che la borsa Birkin originale sia un pezzo unico, un pezzo unico della storia della moda che è diventato un fenomeno di cultura popolare e sinonimo di lusso nella sua forma più raffinata. È incredibile pensare che una borsa inizialmente disegnata da Hermès come accessorio pratico per Jane Birkin sia diventata la borsa più desiderata della storia”, ha dichiarato Morgane Halimi, responsabile del reparto borse e moda di Sotheby’s. Sotheby’s spiega che 7 elementi di design distinguono il prototipo originale in pelle nera, lavorato a mano, dalle Birkin successive. Innanzitutto è l’unica Birkin con tracolla non rimovibile, perfetta per la vita frenetica e la praticità della star. Inoltre la borsa di Jane Birkin aveva anche un tagliaunghie perché Birkin “non ha mai amato le unghie lunghe e smaltate”, spiega Sotheby’s. La borsa che Hermès realizzò a mano per lei, sviluppata a partire dal modello esistente Haut A Courroies, ha anche dettagli in ottone dorato, borchie sul fondo e altre caratteristiche che la differenziano dalle Birkin in commercio.

La borsa ideale di Jane Birkin

Quando Birkin chiacchierò con Dumas di Hermès sul volo da Parigi a Londra su quale fosse la sua borsa ideale, aveva l’abitudine di portare con sé le sue cose in un cestino di vimini, perché riteneva che le borse degli anni ’80 fossero troppo piccole, secondo quanto riferito da Sotheby’s. Stava viaggiando con la figlia piccola, Charlotte, e si lamentava di non riuscire a trovare una borsa adatta alle sue esigenze di mamma, racconta Hermès. La casa di moda le regalò in seguito altre 4 borse Birkin. Jane Birkin conservò quell’originale per quasi 10 anni prima di mettere la borsa all’asta per un’associazione benefica contro l’Aids nel 1994. Fu poi venduta nuovamente all’asta nel 2000 e da allora è di proprietà privata, ha dichiarato Sotheby’s. “Più che una semplice borsa, la Birkin si è evoluta da accessorio pratico a icona culturale senza tempo”, ha dichiarato ancora la casa d’aste. “La sua presenza abbraccia il mondo della musica, del cinema, della televisione e dell’arte”, ha aggiunto, “è un must del red carpet, un pilastro delle riviste di moda e un pezzo ambito nel guardaroba di celebrità, artisti e stilisti”.

Chi ha comprato la Birkin dei record

Ad accaparrarsi l’iconica borsa è stato un acquirente del Giappone. Lo ha riferito la casa d’aste Sotheby’s spiegando che l’asta è partita da 1 milione di euro e le cifre sono rapidamente salite alle stelle, con gli offerenti al telefono che si sono dati battaglia fino alla fine. La borsa è stata venduta per 7 milioni di euro ma, includendo le commissioni di Sotheby’s, il prezzo totale pagato dall’aggiudicatario è stato di ben 8,6 milioni di euro. La cifra raggiunta oggi ha superato di gran lunga quello che secondo Sotheby’s era il precedente record per una borsa, cioè di 513.040 dollari pagati per una Kelly Retourne 28 in coccodrillo niloticus bianco dell’Himalaya con diamanti.