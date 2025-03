Calzature, accessori e abiti protagonisti alla settimana della moda francese con l'evento 'Marche en mode'

La moda marchigiana riceve gli applausi di un pubblico altamente esperto in una vetrina di grande prestigio. Il 6 marzo all’Ambasciata italiana di Parigi, alla presenza dell’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro, hanno sfilato 14 marchi del settore abbigliamento, calzature, accessori, tutti made in Marche. L’evento è stato organizzato in occasione della Settimana della moda di Parigi dalla Regione Marche attraverso l’assessorato all’internazionalizzazione alle attività produttive insieme ad Atim – l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione, e con il supporto della Camera di Commercio e dell’ambasciatrice italiana in Francia, per dare visibilità al mondo imprenditoriale marchigiano legato alla moda, mettendo in luce i migliori talenti che operano sul territorio. Grande interesse ed entusiasmo da parte della platea composta da rappresentanti della stampa francese di settore e di operatori della moda che hanno partecipato alla Settimana parigina.

L’evento

Prima del défilé l’assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini, lì intervenuto, ha portato i saluti istituzionali anche a nome del presidente Acquaroli ed ha voluto ringraziare l’ambasciatrice D’Alessandro per l’ospitalità offerta in un ambiente così prestigioso quale l’Hôtel de Boisgelin dove ha sede la rappresentanza diplomatica italiana.

Ospitalità che si rinnova, come ha voluto sottolineare Antonini, per la terza volta in pochi anni, proprio per iniziative di promozione della Regione Marche, tra cui, nel novembre 2023, l’evento per la presentazione della candidatura UNESCO della cucina italiana alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, durante il quale la cucina marchigiana è stata protagonista, e prima a maggio 2023 la presentazione alla stampa internazionale e agli operatori turistici del volo Ancona-Parigi che dopo due anni continua ad unire le Marche e la capitale francese con numeri talmente importanti per presenze e passeggeri che sono al di sopra delle aspettative.

“Sappiamo tutti cosa rappresenta la moda per la nostra economia – ha detto l’ambasciatrice D’Alessandro – abbiamo 62 mila imprese, il 79% delle quali di piccole e medie dimensioni, che danno lavoro a 560 mila addetti e sono tutte aziende che esportano e hanno un importante rapporto con la Francia”.

“Questa sfilata – ha poi commentato Antonini – è una vetrina prestigiosa per la moda marchigiana per riappropriarsi degli scenari internazionali che competono a questo settore in virtù dell’abilità artigianale, la capacità di innovazione e il gusto del design proprio delle nostre aziende. Siamo qui insieme con Atim per presentare l’eccellenza del popolo marchigiano che è conosciuta in tutto il mondo. Il sistema moda, abbigliamento, calzature e accessori, mai come in questo momento particolarmente delicato ha bisogno di una vetrina e di un mercato globale come quello parigino”.

Le aziende

Le 14 aziende marchigiane partecipanti sono state selezionate da ICE Parigi su incarico della Regione e della Camera di Commercio, allo scopo per l’appunto di far conoscere il made in Marche. Le aziende, portatrici di altrettanti marchi, sono: Shade, Simona Bonacci, Giovanna Nicolai, Ivana Maiolati, Dolcevita e Iris Noble, che incarnano l’eleganza e la creatività del prêt-à-porter femminile; Ferruccio Vecchi e Sorbatti che perpetuano l’eccellenza della modisteria italiana; Dienne e Corso Principe reinventano la pelletteria con audacia e modernità. L’artigianato calzaturiero è rappresentato da Loriblu, Fasciani ed Ernesto Dolani, che uniscono tradizione e innovazione. Infine, ChicÈChic che dà vita all’arte del gioiello con creazioni sofisticate e contemporanee.

Moda e cucina

All’evento parigino ha partecipato anche la direttrice dell’Atim Marina Santucci. Al termine, è stato offerto un buffet per celebrare la cucina marchigiana e in particolare il tartufo, grazie alla presenza dello chef Daniele Citeroni, vero esperto nella preparazione di piatti a base di questo ricercato ingrediente, di cui le Marche possono vantarsi di essere grandi produttrici.

Le Marche, comprese le 14 aziende selezionate per la sfilata all’Ambasciata d’Italia, hanno poi partecipato il 7 marzo alla Première classe, la fiera di moda e accessori che ha luogo durante la Settimana della moda di Parigi.

